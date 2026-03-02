Тимур Гурцкая: возвращение из ОАЭ сыграло с ЦСКА безобразную шутку

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал причину поражения ЦСКА в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:1). Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

«Когда-то, когда появилась вот эта система богатых клубов, все клубы ездили на сборы за границу, вот это сыграло просто безобразную шутку с ЦСКА, возвращение из Эмиратов. Раньше как клубы готовились, 15-20 лет назад? За неделю приезжали, уже здесь тренировались или ехали в похожие условия. Поле в Грозном было не лучшего качества. ЦСКА, такое впечатление было, вообще не понимал, на какое поле вышел.

Матчи, которые прошли с участием команд, вернувшихся из Эмиратов, было видно, что они адаптируются к полю по ходу матча. Поля не соответствуют тому, где клубы закончили тренировки. Надо было за неделю возвращаться и в нашем вот этом погодном ***** вариться», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»