AS: Каземиро порекомендовал игрока «Ньюкасла» в качестве своего преемника в «Ман Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро встретился с руководством клуба и обсудил свою замену. По информации издания AS, 34-летний игрок рекомендовал 28-летнего полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса. Каземиро считает, что у его соотечественника есть все качества, чтобы стать значимой фигурой в Манчестере.

Каземиро покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом в статусе свободного агента, так как новое соглашение с клубом не было достигнуто. В свою очередь, Гимарайнс имеет действующий контракт с «Ньюкаслом» до 2028 года. По оценкам Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет € 75 млн.

В текущем сезоне Гимарайнс провёл 35 матчей за «Ньюкасл», забил девять голов и сделал семь результативных передач.