Форвард «Зенита» Глушенков назвал команды из топ-чемпионатов, за которые хотел бы поиграть

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков назвал по одной команде из топ-5 европейских чемпионатов, за которые хотел бы выступать.

— Если бы так сложилась судьба, карьера, что тебе удалось поиграть в топ-5 лигах мира, но только в одном клубе, какой бы это был бы клуб и почему?
— Надо назвать клуб из каждой лиги.

— Правильно, да. Из каждой лиги топ-5.
— Поехали. «Барселона» из Испании. Вот я не знаю, «ПСЖ» либо «Монако» из Франции. Ну, пусть будет «ПСЖ». Из Германии — «Бавария», из Англии… Ну, тут тяжело. Ну, пусть будет «Сити», наверное. Чисто из-за Гвардиолы выбрал.

— Италия?
— Тяжёлый вопрос. Пусть будет «Интер». Не знаю почему, ну пусть будет «Интер».

— А в целом, как ты думаешь, сейчас, на данный момент, какой самый близкий для тебя чемпионат по стилю?
— Испания, наверное.

— Ну и, соответственно, «Барселона».
— Ну да, — сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале «Зенита».

