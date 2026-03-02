Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «МЮ» Дало: Шешко очень скромный парень, он всегда старается стать лучше

Защитник «МЮ» Дало: Шешко очень скромный парень, он всегда старается стать лучше
Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало рассказал о дружбе с нападающим команды Беньямином Шешко.

«Бен «жаворонок» по своему стилю жизни, как и я, поэтому мы приезжаем на тренировочную базу в Каррингтоне раньше остальных. В первые же несколько недель мы и подружились.

Мы с ним похожи в плане поведения и образа мышления, поэтому дружба сложилась сама собой. Порой это помогает адаптироваться в новой обстановке, новой лиге и стране.

Бен очень скромный парень, он всегда старается стать лучше. Он пришёл в большой клуб с большими ожиданиями, заняв очень важную позицию в составе. Думаю, Бен на верном пути. К сожалению или к счастью, нападающие очень зависимы от голов. У него сейчас хорошо идёт игра, мы им очень довольны», — приводит слова Дало BBC.

Материалы по теме
AS: Каземиро порекомендовал игрока «Ньюкасла» в качестве своего преемника в «Ман Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android