Защитник «МЮ» Дало: Шешко очень скромный парень, он всегда старается стать лучше

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало рассказал о дружбе с нападающим команды Беньямином Шешко.

«Бен «жаворонок» по своему стилю жизни, как и я, поэтому мы приезжаем на тренировочную базу в Каррингтоне раньше остальных. В первые же несколько недель мы и подружились.

Мы с ним похожи в плане поведения и образа мышления, поэтому дружба сложилась сама собой. Порой это помогает адаптироваться в новой обстановке, новой лиге и стране.

Бен очень скромный парень, он всегда старается стать лучше. Он пришёл в большой клуб с большими ожиданиями, заняв очень важную позицию в составе. Думаю, Бен на верном пути. К сожалению или к счастью, нападающие очень зависимы от голов. У него сейчас хорошо идёт игра, мы им очень довольны», — приводит слова Дало BBC.