«Астон Вилла» готова подписать форварда «Челси» по окончании сезона — Конур

Бирмингемская «Астон Вилла» проявляет интерес к подписанию сенегальского нападающего «Челси» Николаса Джексона, который на правах аренды до конца текущего сезона выступает за «Баварию». Мюнхенский клуб принял решение не оставлять Джексона в команде и не будет продлевать его аренду, сообщает инсайдер Экрем Конур в соцсети Х.

По окончании сезона Джексон вернётся в «Челси», однако тренерский штаб клуба не видит его в своих планах, и ему снова придётся искать новый клуб. В этой ситуации «Астон Вилла» готова предложить контракт нападающему и сесть за стол переговоров с лондонцами для обсуждения трансфера уже этим летом.

Николас Джексон присоединился к «Челси» в 2023 году из «Вильярреала» за € 37 млн, но не смог закрепиться в основном составе. За время своего пребывания в клубе он провёл 81 матч, в которых забил 30 голов и отдал 12 результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Джексона на данный момент составляет € 45 млн.