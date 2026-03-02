Смолов — о тренере «Спартака»: достаточно достойных кандидатов среди русских специалистов

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов высказался о назначении испанца Хуана Карседо на пост главного тренера «Спартака» после победы красно-белых над «Сочи» (3:2) в первом матче под руководством специалиста, а также назвал русских тренеров, которые могли бы возглавлять команду.

«Для меня назначение Карседо в «Спартак» абсолютно последовательным и логичным выглядит, потому что там спортивный директор Кахигао. В «Спартаке», насколько я понимаю, несколько центров принятия решений. И назначение тренера испанца — это во много укрепление собственных позиций для спортивного директора. Во-первых, они работали вместе. Во-вторых, они говорят на одном языке.

Здесь они могут выстроить какую-то понятную коммуникацию и некую спортивную вертикаль, видение, которое будет работать, где у тебя непосредственно прямая коммуникация между тренером и спортивным директором по трансферам. Спортивный директор в курсе, во что хочет играть команда, непосредственно общается на предмет каждодневного тренировочного процесса и в курсе, в контексте.

Поэтому назначение понятное. Но думаю, достаточно много достойных кандидатов было среди отечественных специалистов. Кто? Талалаев, Карпин. Смотри, Романов доводит, условно, сезон до конца, а летом — свежий, выбритый, отдохнувший Валерий Георгиевич», — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Sports.