Зарплаты игроков «Тоттенхэма» ощутимо снизятся, если команда вылетит из АПЛ — Орнштейн

Футболисты «Тоттенхэм Хотспур» могут столкнуться с ощутимым снижением зарплаты в случае вылета команды из английской Премьер-лиги по итогам сезона. Об этом сообщает инсайдер издания The Athletic Давид Орнштейн в социальной сети X.

По данным источника, большинство контрактов игроков лондонского клуба включают в себя пункт, согласно которому их зарплата может сократиться примерно на 50%, если команда окажется в Чемпионшипе.

На данный момент «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. У «Вест Хэм Юнайтед» с 18-го места 25 очков.

