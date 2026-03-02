Росеньор прокомментировал слова Слота о голах со стандартов в АПЛ

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал высказывания тренера «Ливерпуля» Арне Слота о голах, которые забивают со стандартных положений в рамках матчей АПЛ. Ранее специалист выразил недовольство тем, что клубы слишком полагаются на стандартные ситуации, что, по его мнению, снижает зрелищность матчей.

«Считаю, что именно в этом и заключается прелесть футбола – забивать можно разными способами. Для меня не существует правильного или неправильного подхода к игре. Уверен, когда мы вчера забили с углового, нашим болельщикам было совершенно не важно, каким образом это произошло. Так же, вероятно, и у болельщиков «Арсенала» не было особого значения, как выглядели голы их команды. Главное в футболе – это победа.

Что касается стандартных положений, полагаю, что в конце сезона стоит провести анализ того, как команды воздействуют на вратарей, как они организуют свою оборону. Мне кажется, это создаёт несправедливое преимущество для некоторых команд», – приводит слова Росеньора BBC.