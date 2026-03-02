Скидки
Тренер Кандиду из штаба Аморима в «МЮ»: наши идеи не были воплощены в полной мере

Комментарии

Тренер Аделиу Кандиду, ранее работавший вместе с бывшим тренером «Манчестер Юнайтед» Рубеном Аморимом, высказался об уходе из клуба.

«Я по-настоящему полюбил Манчестер и болельщиков клуба, которые живут и дышат футболом, они сосредоточены на долгосрочном развитии проекта, а не на ближайших результатах. Однако мне не понравилось, что наши идеи не были воплощены в полной мере», — приводит слова Кандиду A Bola.

Новым главным тренером команды 13 января стал Майкл Кэррик, на данный момент неизвестно, утвердят ли его в этой должности на постоянной основе. «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ.

Защитник «МЮ» Дало: Шешко очень скромный парень, он всегда старается стать лучше
