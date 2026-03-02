Бубнов: у «Спартака» хорошие шансы будут побороться за третье место в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах «Спартака» в Мир Российской Премьер-Лиге после победы в 19-м туре над «Сочи» (3:2). Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска.

«У «Спартака» следующая игра с «Акроном». Если «Спартак» обыграет «Акрон», а «Балтика» в Ростове проиграет, «Спартак» займёт тогда, думаю, пятое место, и у них хорошие шансы будут побороться, хотя это будет очень тяжело, за третье место максимум. Ну и, конечно, у «Спартака» сейчас важные две игры с «Динамо» на Кубок. Потому что и «Динамо», и «Спартак»… Единственная задача, которая перед ними сейчас стоит — это выиграть Кубок», — сказал Бубнов в телеграм-канале.

«Спартак» сыграет с «Динамо» в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встречи пройдут в четверг, 5 марта, и в среду, 18 марта. Матч 20-го тура РПЛ между красно-белыми и «Акроном» состоится в понедельник, 9 марта. В таблице московский клуб занимает шестое место с 32 очками и отстаёт от «Балтики» на три очка.