Защитник «Спартака» Кристофер Ву считает, что забил автогол в матче с «Сочи»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву считает, что забил автогол в матче с «Сочи»
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву считает, что он отличился автоголом в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2). На 61-й минуте встречи взятие ворот записали на футболиста южан Александра Солдатенкова, игрок красно-белых считает, что именно он мог последним коснуться мяча перед голом.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

«Мне кажется, что это всё‑таки автогол, потому что я коснулся мяча макушкой. Но такое случается», — сказал Ву в эфире «Матч ТВ».

После 19 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 32 очка и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Игоря Осинькина встретится с «Пари НН» (7 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Акроном» (9 марта).

