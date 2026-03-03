Константин Генич высказался о победе «Спартака» над «Сочи» в 19-м туре РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о победе «Спартака» над «Сочи» (3:2) в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска.

«Типичный абсолютно «Спартак». Подавляющее преимущество. Никакой драмы я там не увидел, какая драма? «Спартак» просто своё не реализовывал. Непростое поле, тем не менее видно было хорошее желание, хорошее движение «Спартака». Кто понравился больше всего? Солари, очень понравился Денисов, уверенно и по-взрослому сыграл Зобнин.

Но по «Спартаку» сейчас: «Вернулись править, готовьтесь, «Спартак» вам сейчас всем покажет» — до следующего матча. Потому что здесь три забили, могли пять-шесть забить, а могли вничью сыграть. И тогда какая-то оценка «Спартака» не очень понятна», — сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».