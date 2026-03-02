«Реал» — «Хетафе»: «сливочные» проигрывают после первого тайма со счётом 0:1

В эти минуты идёт перерыв матча 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют мадридский «Реал» и «Хетафе». Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид). В качестве главного арбитра матча выступает Алехандро Муньис Руис. На данный момент счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 39-й минуте Мартин Сатриано открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд.

После 25 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Хетафе» заработал 29 очков и располагается на 14-й строчке.

В предыдущем туре «Реал» на выезде уступил «Осасуне» со счётом 1:2, а «Хетафе» в домашнем матче проиграл «Севилье» (0:1).