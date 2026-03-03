Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик озвучил требования игрокам «Барселоны» перед матчем с «Атлетико» — The Touchline

Флик озвучил требования игрокам «Барселоны» перед матчем с «Атлетико» — The Touchline
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед ответным матчем 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» озвучил чёткие требования к игрокам. Тренер призвал футболистов воспринимать предстоящую игру как два отдельных матча, отметив, что каждый тайм следует рассматривать отдельно. Флик акцентировал внимание на цели — 2:0 в первом тайме, 2:0 во втором тайме. Об этом сообщает The Touchline в социальной сети Х.

Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч между командами прошёл 12 февраля на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В той встрече «Атлетико» одержал победу с разгромным счётом 4:0. Во втором полуфинале встретятся «Атлетик» из Бильбао и «Реал Сосьедад».

Материалы по теме
Ханс-Дитер Флик высказался об ответном матче «Барселоны» и «Атлетико» в Кубке Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android