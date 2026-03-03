Флик озвучил требования игрокам «Барселоны» перед матчем с «Атлетико» — The Touchline

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед ответным матчем 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» озвучил чёткие требования к игрокам. Тренер призвал футболистов воспринимать предстоящую игру как два отдельных матча, отметив, что каждый тайм следует рассматривать отдельно. Флик акцентировал внимание на цели — 2:0 в первом тайме, 2:0 во втором тайме. Об этом сообщает The Touchline в социальной сети Х.

Первый матч между командами прошёл 12 февраля на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В той встрече «Атлетико» одержал победу с разгромным счётом 4:0. Во втором полуфинале встретятся «Атлетик» из Бильбао и «Реал Сосьедад».