Флик озвучил требования игрокам «Барселоны» перед матчем с «Атлетико» — The Touchline
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед ответным матчем 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» озвучил чёткие требования к игрокам. Тренер призвал футболистов воспринимать предстоящую игру как два отдельных матча, отметив, что каждый тайм следует рассматривать отдельно. Флик акцентировал внимание на цели — 2:0 в первом тайме, 2:0 во втором тайме. Об этом сообщает The Touchline в социальной сети Х.
Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первый матч между командами прошёл 12 февраля на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В той встрече «Атлетико» одержал победу с разгромным счётом 4:0. Во втором полуфинале встретятся «Атлетик» из Бильбао и «Реал Сосьедад».
