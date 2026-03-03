«Хетафе» обыграл «Реал» в Ла Лиге, «Барселона» опережает «сливочных» на четыре очка

Окончен матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором играли мадридский «Реал» и «Хетафе». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид). В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Муньис Руис.

На 39-й минуте Мартин Сатриано забил единственный гол в этой игре. На 90+5-й у «сливочных» красную карточку получил Франко Мастантуоно. У гостей на 90+7-й минуте Адриан Лисо был дисквалифицирован за две жёлтые карточки.

После этой игры «Реал» Мадрид с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. «Хетафе» с 32 очками располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «Реал» 6 марта на выезде встретится с «Сельтой», «Хетафе» 8 марта примет «Бетис».