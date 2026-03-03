Скидки
Реал — Хетафе, результат матча 2 марта 2026, счёт 0:1, 26-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Хетафе» обыграл «Реал» в Ла Лиге, «Барселона» опережает «сливочных» на четыре очка
Комментарии

Окончен матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором играли мадридский «Реал» и «Хетафе». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид). В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Муньис Руис.

Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Сатриано – 39'    
Удаления: Мастантуоно – 90+5' / Лисо – 90+7'

На 39-й минуте Мартин Сатриано забил единственный гол в этой игре. На 90+5-й у «сливочных» красную карточку получил Франко Мастантуоно. У гостей на 90+7-й минуте Адриан Лисо был дисквалифицирован за две жёлтые карточки.

После этой игры «Реал» Мадрид с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. «Хетафе» с 32 очками располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «Реал» 6 марта на выезде встретится с «Сельтой», «Хетафе» 8 марта примет «Бетис».

