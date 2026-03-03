Рюдигер в падении ударил коленом игрока «Хетафе» Рико по челюсти в матче Ла Лиги

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер ударил коленом по лицу футболиста «Хетафе» Диего Рико в матче этих команд в рамках 26-го тура Ла Лиги.

Фото: Кадр из трансляции

На 26-й минуте встречи Рико развивал атаку своей команды по флангу, в борьбу с ним вступил Арда Гюлер, Диего упал. Позднее к эпизоду подключился и Рюдигер — в падении он задел сначала плечо Рико, а потом и лицо, ударив по челюсти. Игрок команды гостей схватился за лицо, матч прервали, на поле вышли работники медицинского штаба, однако главный арбитр встречи Алехандро Муньис Руис не увидел нарушения в этом эпизоде. После этого игра продолжилась.

После 25 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Хетафе» заработал 29 очков и располагается на 14-й строчке.