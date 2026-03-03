Скидки
Фёдор Смолов — о защитниках «Спартака»: Саусь больше конкурент Солари, нежели Денисова

Фёдор Смолов — о защитниках «Спартака»: Саусь больше конкурент Солари, нежели Денисова
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов высказался о конкуренции за место в основном составе «Спартака» между защитником Даниилом Денисовым и новичком команды Владиславом Саусем. В понедельник, 2 марта, красно-белые победили «Сочи» (3:2) в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

«Для меня просто Саусь чуть более атакующий игрок. Наверное, в формате схемы 4-3-3 он для меня больше конкурент Солари, нежели Денисова. Потому что он всё-таки в «Балтике» играл латераля, мне кажется, он больше в линии атаки более актуален. А по Денисову по первому тайму могу отметить, что в стенку он там сыграл с Солари, в штрафную добежал, под себя подал, там пробили по воротам. Пару действий было не похожих на него, во втором тайме исправился.

«Спартак» победил. Видно даже, что тактически он по-другому действует. И видно по первому матчу, что Карседо как раз-таки тактически очень много работает с командой, объясняет, где кому как располагаться, какие взаимодействия. Мне показалось, по крайней мере в первом тайме, больше «Спартак» атаковал через правый фланг, как раз таки Денисов и Солари где располагались. Ну и их взаимодействие, где, условно, Денисов отдаёт передачу, вбегает в зону, даже если не получает мяч, тем самым освобождает пространство для Солари, чтобы он мог уйти в центр. Ну и наоборот.

Поэтому видно, что команда над этим работала. И вот, наверное, взаимодействие. Просто с левой стороны Рома Зобнин играл, наверное, не на совсем для себя удобной позиции, плюс он не левоногий, но мне кажется, что потенциально, ну, Рябчук точно лучше не сыграет», — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Sports.

