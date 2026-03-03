Результаты матчей 26-го тура чемпионата Испании по футболу — 2025/2026

В понедельник, 2 марта, завершился 26-й тур испанской Ла Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Результаты матчей 26-го тура Ла Лиги.
Пятница, 27 февраля:
«Леванте» – «Алавес» — 2:0.
Суббота, 28 февраля:
«Райо Вальекано» – «Атлетик» Бильбао — 1:1;
«Барселона» – «Вильярреал» — 4:1;
«Мальорка» – «Реал Сосьедад» — 0:1;
«Овьедо» – «Атлетико» Мадрид — 0:1.
Воскресенье, 1 марта:
«Эльче» – «Эспаньол» — 2:2;
«Валенсия» – «Осасуна» — 1:0;
«Бетис» – «Севилья» — 2:2;
«Жирона» – «Сельта» — 1:2.
Понедельник, 2 марта:
«Реал» Мадрид – «Хетафе» — 0:1.
Первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает «Барселона» (64).