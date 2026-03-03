Скидки
Результаты матчей 26-го тура чемпионата Испании по футболу — 2025/2026

Комментарии

В понедельник, 2 марта, завершился 26-й тур испанской Ла Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 26-го тура Ла Лиги.

Пятница, 27 февраля:

«Леванте» – «Алавес» — 2:0.

Суббота, 28 февраля:

«Райо Вальекано» – «Атлетик» Бильбао — 1:1;
«Барселона» – «Вильярреал» — 4:1;
«Мальорка» – «Реал Сосьедад» — 0:1;
«Овьедо» – «Атлетико» Мадрид — 0:1.

Воскресенье, 1 марта:

«Эльче» – «Эспаньол» — 2:2;
«Валенсия» – «Осасуна» — 1:0;
«Бетис» – «Севилья» — 2:2;
«Жирона» – «Сельта» — 1:2.

Понедельник, 2 марта:

«Реал» Мадрид – «Хетафе» — 0:1.

Первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает «Барселона» (64).

«Реал» сообщил о состоянии Мбаппе после обследования и назначенного лечения
