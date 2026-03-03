Обамеянг — о матче «Марселя» с «Лионом»: мы добились победы благодаря настрою команды
Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал матч 24-го тура Лиги 1 с «Лионом», который завершился победой марсельцев со счётом 3:2.
Франция — Лига 1 . 24-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
3 : 2
Лион
Лион
0:1 Толиссо – 3' 1:1 Пайшао – 52' 1:2 Имбер – 76' 2:2 Обамеянг – 81' 3:2 Обамеянг – 90+1'
«Мы очень рады сегодняшней победе на стадионе, где царила невероятная атмосфера. Добились этого благодаря настрою, ради команды. Когда они забили второй гол, я даже подумал, что могу оформить хет-трик. Это может показаться безумием, но матч был открытым. Я продолжал убеждать себя в этом, прилагал усилия», — приводит слова Обамеянга Get French Football News.
После 24 сыгранных матчей «Марсель» занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1 с 43 очками. «Лион» располагается на третьей строчке, у команды 45 очков. Лидирует в чемпионате «ПСЖ», у которого 57 очков.
