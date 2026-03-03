«Не надо заигрывать с футболистами». Григорян — о возможной отставке Арбелоа из «Реала»

Известный тренер Александр Григорян высказался о возможном уходе с поста главного тренера мадридского «Реала» испанского специалиста Альваро Арбелоа. Напомним, испанский гранд потерпел поражение в матче 26-го тура Ла Лиги с «Хетафе» на своём поле с минимальным счётом 0:1.

«Реал» имел три‑четыре голевых момента, но нельзя сказать, что «Хетафе» выиграл случайно. Нервозность игроков «Реала» не соответствует уровню суперклуба. Я видел такое поведение у футболистов низших дивизионов. Что касается возможной отставки Арбелоа, то я скажу одно. Не надо заигрывать с футболистами», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Реал» Мадрид с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. Лидирует в чемпионате «Барселона» с 64 очками.