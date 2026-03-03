Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не надо заигрывать с футболистами». Григорян — о возможной отставке Арбелоа из «Реала»

«Не надо заигрывать с футболистами». Григорян — о возможной отставке Арбелоа из «Реала»
Комментарии

Известный тренер Александр Григорян высказался о возможном уходе с поста главного тренера мадридского «Реала» испанского специалиста Альваро Арбелоа. Напомним, испанский гранд потерпел поражение в матче 26-го тура Ла Лиги с «Хетафе» на своём поле с минимальным счётом 0:1.

Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Сатриано – 39'    
Удаления: Мастантуоно – 90+5' / Лисо – 90+7'

«Реал» имел три‑четыре голевых момента, но нельзя сказать, что «Хетафе» выиграл случайно. Нервозность игроков «Реала» не соответствует уровню суперклуба. Я видел такое поведение у футболистов низших дивизионов. Что касается возможной отставки Арбелоа, то я скажу одно. Не надо заигрывать с футболистами», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Реал» Мадрид с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. Лидирует в чемпионате «Барселона» с 64 очками.

Материалы по теме
«Хетафе» обыграл «Реал» в Ла Лиге, «Барселона» опережает «сливочных» на четыре очка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android