«Исход мог быть другим». Гришин — о ключевом моменте матча «Спартака» с «Сочи»
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин рассказал о ключевом моменте матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Сочи», который перевернул ход и результат встречи. Игра завершилась победой красно-белых со счётом 3:2.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22' 1:1 Солдатенков – 61' 1:2 Маркиньос – 79' 1:3 Солари – 90+2' 2:3 Ильин – 90+10'
«Мне кажется, что «Спартак» нашёл оптимальный состав в матче против «Сочи». Думаю, что Карседо в дальнейшем будет играть таким же составом. Игра «Спартака» мне понравилась, хотя отмечу, что спартаковцев «затрясло» после первого гола хозяев. Если бы не гол Маркиньоса, исход матча мог быть другим», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».
После 19 туров чемпионата России московский клуб заработал 32 очка и располагается на шестой строчке. «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место.
