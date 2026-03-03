«Исход мог быть другим». Гришин — о ключевом моменте матча «Спартака» с «Сочи»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин рассказал о ключевом моменте матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Сочи», который перевернул ход и результат встречи. Игра завершилась победой красно-белых со счётом 3:2.

«Мне кажется, что «Спартак» нашёл оптимальный состав в матче против «Сочи». Думаю, что Карседо в дальнейшем будет играть таким же составом. Игра «Спартака» мне понравилась, хотя отмечу, что спартаковцев «затрясло» после первого гола хозяев. Если бы не гол Маркиньоса, исход матча мог быть другим», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

После 19 туров чемпионата России московский клуб заработал 32 очка и располагается на шестой строчке. «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место.