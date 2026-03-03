Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Исход мог быть другим». Гришин — о ключевом моменте матча «Спартака» с «Сочи»

«Исход мог быть другим». Гришин — о ключевом моменте матча «Спартака» с «Сочи»
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин рассказал о ключевом моменте матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Сочи», который перевернул ход и результат встречи. Игра завершилась победой красно-белых со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

«Мне кажется, что «Спартак» нашёл оптимальный состав в матче против «Сочи». Думаю, что Карседо в дальнейшем будет играть таким же составом. Игра «Спартака» мне понравилась, хотя отмечу, что спартаковцев «затрясло» после первого гола хозяев. Если бы не гол Маркиньоса, исход матча мог быть другим», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

После 19 туров чемпионата России московский клуб заработал 32 очка и располагается на шестой строчке. «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место.

Материалы по теме
Фёдор Смолов — о защитниках «Спартака»: Саусь больше конкурент Солари, нежели Денисова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android