Ловчев: в «Спартаке» очень много… слово «идиоты» не подходит… неумных футболистов

Ветеран «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев критически высказался об игроке красно‑белых Руслане Литвинове, после нарушения которого был назначен пенальти в матче 19‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу московской команды.

«Я доволен результатом, но не доволен, что в команде «Спартака» очень много… слово «идиоты» здесь не подходит… неумных футболистов. Литвинов держал человека, который ни на что не влияет…» — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В компенсированное ко второму тайму время Литвинов в своей штрафной площади сбил защитника сочинцев Александра Солдатенкова. Посовещавшись с системой VAR, рефери встречи Евгений Буланов указал на точку, а форвард южан Владимир Ильин уверенно реализовал назначенный пенальти.