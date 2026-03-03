«Было глупо со стороны Литвинова». Никитин — о пенальти в концовке игры «Спартака с «Сочи»
Бывший игрок «Уфы» Алексей Никитин критически высказался о действиях полузащитника красно‑белых Руслане Литвинове, после нарушения которого был назначен пенальти в концовке матча 19‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча завершилась победой московской команды со счётом 3:2.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22' 1:1 Солдатенков – 61' 1:2 Маркиньос – 79' 1:3 Солари – 90+2' 2:3 Ильин – 90+10'
«Было глупо со стороны Литвинова, Солдатенкова трогать не стоило», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».
В компенсированное ко второму тайму время Литвинов в своей штрафной площади сбил защитника сочинцев Александра Солдатенкова. Посовещавшись с системой VAR, рефери встречи Евгений Буланов указал на точку, а форвард южан Владимир Ильин уверенно реализовал назначенный пенальти.
Комментарии
