«Было глупо со стороны Литвинова». Никитин — о пенальти в концовке игры «Спартака с «Сочи»

Бывший игрок «Уфы» Алексей Никитин критически высказался о действиях полузащитника красно‑белых Руслане Литвинове, после нарушения которого был назначен пенальти в концовке матча 19‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча завершилась победой московской команды со счётом 3:2.

«Было глупо со стороны Литвинова, Солдатенкова трогать не стоило», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

В компенсированное ко второму тайму время Литвинов в своей штрафной площади сбил защитника сочинцев Александра Солдатенкова. Посовещавшись с системой VAR, рефери встречи Евгений Буланов указал на точку, а форвард южан Владимир Ильин уверенно реализовал назначенный пенальти.