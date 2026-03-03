Тренер «Реала» Арбелоа ответил на вопрос о потере шансов чемпионство в Испании
Поделиться
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что команда не отказывается от борьбы за титул чемпиона Испании после поражения в матче 26-го тура Ла Лиги с «Хетафе». «Королевский клуб» проиграл со счётом 0:1.
Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Сатриано – 39'
Удаления: Мастантуоно – 90+5' / Лисо – 90+7'
— Можно считать чемпионат потерянным?
— Нет, впереди ещё 36 возможных очков, наша цель — добыть максимум. Здесь никто не сдаётся, мы уверены, что можем наверстать упущенное. Ведь это «Реал» Мадрид, и тут никто не опускает руки, — приводит слова Арбелоа Marca.
После этой игры «Реал» Мадрид с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. Лидирует в чемпионате «Барселона» с 64 очками.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 марта 2026
-
04:35
-
04:22
-
04:16
-
03:54
-
03:47
-
03:39
-
03:15
-
03:11
-
03:04
-
02:20
-
02:00
-
01:44
-
01:35
-
01:05
-
01:04
-
00:50
-
00:48
-
00:39
-
00:27
-
00:09
-
00:01
- 2 марта 2026
-
23:57
-
23:53
-
23:41
-
23:38
-
23:23
-
23:19
-
23:19
-
22:50
-
22:48
-
22:48
-
22:34
-
22:25
-
22:22
-
22:10