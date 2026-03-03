Тренер «Реала» Арбелоа ответил на вопрос о потере шансов чемпионство в Испании

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что команда не отказывается от борьбы за титул чемпиона Испании после поражения в матче 26-го тура Ла Лиги с «Хетафе». «Королевский клуб» проиграл со счётом 0:1.

— Можно считать чемпионат потерянным?

— Нет, впереди ещё 36 возможных очков, наша цель — добыть максимум. Здесь никто не сдаётся, мы уверены, что можем наверстать упущенное. Ведь это «Реал» Мадрид, и тут никто не опускает руки, — приводит слова Арбелоа Marca.

После этой игры «Реал» Мадрид с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. Лидирует в чемпионате «Барселона» с 64 очками.