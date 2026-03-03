Скидки
Арбелоа отреагировал на поражение «Реала» в матче Ла Лиги с «Хетафе»

Арбелоа отреагировал на поражение «Реала» в матче Ла Лиги с «Хетафе»
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал поражение команды от «Хетафе» со счётом 0:1 в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги.

Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Сатриано – 39'    
Удаления: Мастантуоно – 90+5' / Лисо – 90+7'

«Мы имели лучшие возможности, нежели соперник. Возможно, играли не идеально, однако создавали больше моментов. Вспомним ситуацию с Винисиусом в первой половине встречи, эпизоды с участием Рюдигера и Родриго… Уверен, мы заработали право на забитый мяч. «Хетафе» действовал хорошо, ничего экстраординарного не показывая. Наш коллектив обладает сильными игроками, скоро вернутся травмированные футболисты, что станет дополнительным ресурсом. Будем стремиться улучшать игру дальше. Критику сегодня принимаю спокойно. Несмотря на ряд недостатков, мы всё равно выглядели сильнее соперника и могли отличиться чаще. Гол «Хетафе» получился красивым, но мы сами упустили собственные шансы», — приводит слова Арбелоа Marca.

После этой игры «Реал» Мадрид с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. Лидирует в чемпионате «Барселона» с 64 очками. «Хетафе» с 32 очками располагается на 11-й строчке.

