Альваро Арбелоа назвал виновного за поражение «Реала» в матче Ла Лиги с «Хетафе»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался об ответственном за поражение своей команды от «Хетафе» в домашнем матче 26-го тура испанской Ла Лиги. Встреча завершилась со счётом 0:1.

«Я виноват. Это только моя ошибка. Не собираюсь обвинять футболистов после их сегодняшней самоотдачи. Есть потенциал для улучшения, но главная ответственность лежит на мне», — приводит слова Арбелоа Marca.

После этой игры «Реал» Мадрид с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. Лидирует в чемпионате «Барселона» с 64 очками. «Хетафе» с 32 очками располагается на 11-й строчке.