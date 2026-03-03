Скидки
Альваро Арбелоа назвал виновного за поражение «Реала» в матче Ла Лиги с «Хетафе»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался об ответственном за поражение своей команды от «Хетафе» в домашнем матче 26-го тура испанской Ла Лиги. Встреча завершилась со счётом 0:1.

Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Сатриано – 39'    
Удаления: Мастантуоно – 90+5' / Лисо – 90+7'

«Я виноват. Это только моя ошибка. Не собираюсь обвинять футболистов после их сегодняшней самоотдачи. Есть потенциал для улучшения, но главная ответственность лежит на мне», — приводит слова Арбелоа Marca.

После этой игры «Реал» Мадрид с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. Лидирует в чемпионате «Барселона» с 64 очками. «Хетафе» с 32 очками располагается на 11-й строчке.

Комментарии
