«Реал» дома проиграл «Хетафе» впервые за 18 лет

«Реал» дома проиграл «Хетафе» впервые за 18 лет
Комментарии

Мадридский «Реал» уступил «Хетафе» со счётом 0:1 в матче 26-го тура испанской Ла Лиги. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании, а единственным голом отметился уругвайский нападающий Мартин Сатриано.

Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Сатриано – 39'    
Удаления: Мастантуоно – 90+5' / Лисо – 90+7'

Как сообщает B/R Football в соцсети X, «Хетафе» одержал свою первую победу над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» с 2008 года. Тогда в матче 25-го тура Ла Лиги сезона-2007/2008 тёмно-синие были сильнее с таким же счётом 1:0. Единственный мяч забил нигерийский форвард Икечукву Уче. С тех пор команды встречались на стадионе «Королевского клуба» 16 раз и все эти матчи выиграли «сливочные».

После этой игры «Реал» Мадрид с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. Лидирует в чемпионате «Барселона» с 64 очками. «Хетафе» с 32 очками располагается на 11-й строчке.

