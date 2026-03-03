Ловчев назвал игрока «Динамо», который был бесподобен в матче РПЛ с «Крыльями Советов»
Поделиться
Ветеран «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев восхитился игрой «Динамо» в матче Российской Премьер-Лиге с «Крыльями Советов» и выделил бесподобного, по его мнению, футболиста встречи. Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу бело-голубых.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15' 2:0 Нгамалё – 26' 3:0 Миранчук – 34' 4:0 Гладышев – 72'
Удаления: нет / Гальдамес – 90'
«Динамовцы были хороши, а Тюкавин был просто бесподобен. Великолепный форвард. Он участвовал практически во всех моментах. «Динамо» здорово играло», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».
По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка по результатам 19 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с ЦСКА на выезде.
Комментарии
- 3 марта 2026
-
04:35
-
04:22
-
04:16
-
03:54
-
03:47
-
03:39
-
03:15
-
03:11
-
03:04
-
02:20
-
02:00
-
01:44
-
01:35
-
01:05
-
01:04
-
00:50
-
00:48
-
00:39
-
00:27
-
00:09
-
00:01
- 2 марта 2026
-
23:57
-
23:53
-
23:41
-
23:38
-
23:23
-
23:19
-
23:19
-
22:50
-
22:48
-
22:48
-
22:34
-
22:25
-
22:22
-
22:10