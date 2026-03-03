Ловчев назвал игрока «Динамо», который был бесподобен в матче РПЛ с «Крыльями Советов»

Ветеран «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев восхитился игрой «Динамо» в матче Российской Премьер-Лиге с «Крыльями Советов» и выделил бесподобного, по его мнению, футболиста встречи. Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу бело-голубых.

«Динамовцы были хороши, а Тюкавин был просто бесподобен. Великолепный форвард. Он участвовал практически во всех моментах. «Динамо» здорово играло», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка по результатам 19 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с ЦСКА на выезде.