«Я не могу понять одной вещи». Григорян высказался о проблеме работы судей в РПЛ

Известный футбольный тренер Александр Григорян поделился мыслями о вопросах судейства в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 после возобновления чемпионата после зимней паузы.

«Я согласен, что скорости в футболе стали намного больше, и поэтому нельзя ставить нынешним футбольным арбитрам в пример судей прошлого. Те могли работать на рефлексах, но в современном это трудно, очень трудно. Кроме того, судьям РПЛ сейчас нелегко, поскольку сезон возобновился после долгой паузы. Тем не менее, я не могу понять одной вещи. Когда судья идёт смотреть видеоповтор, и после этого всё равно допускает ошибку. Вот тут уже возникают вопросы о компетентности», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин отметил, что российские рефери продемонстрировали недостаточную готовность к возобновлению отечественного первенства. Отмечается, что система видеопомощи арбитрам (VAR) была задействована судьями во всех матчах 19-го тура РПЛ.

«Было глупо со стороны Литвинова». Никитин — о пенальти в концовке игры «Спартака с «Сочи»
