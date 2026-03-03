Фанаты «Реала» призвали уйти в отставку Флорентино Переса после второго поражения подряд

Болельщики мадридского «Реала» потребовали ухода президента клуба Флорентино Переса после поражения «сливочных» от «Хетафе» в домашнем матче 26-го тура испанской Ла Лиги. Матч завершился со счётом 0:1.

Как сообщает журналист Мигель Анхель Торибио из издания Marca, после завершения игры на трибунах стадиона «Сантьяго Бернабеу» зазвучал лозунгам: «Флорентино — в отставку!»

Напомним, данное поражение стало вторым подряд в Ла Лиге для «Реала» и четвёртым в 12 матчах для нового тренера команды Альваро Арбелоа. После этой игры «Реал» Мадрид с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. Лидирует в чемпионате «Барселона» с 64 очками.