Фанаты «Реала» призвали уйти в отставку Флорентино Переса после второго поражения подряд

Фанаты «Реала» призвали уйти в отставку Флорентино Переса после второго поражения подряд
Болельщики мадридского «Реала» потребовали ухода президента клуба Флорентино Переса после поражения «сливочных» от «Хетафе» в домашнем матче 26-го тура испанской Ла Лиги. Матч завершился со счётом 0:1.

Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Сатриано – 39'    
Удаления: Мастантуоно – 90+5' / Лисо – 90+7'

Как сообщает журналист Мигель Анхель Торибио из издания Marca, после завершения игры на трибунах стадиона «Сантьяго Бернабеу» зазвучал лозунгам: «Флорентино — в отставку!»

Напомним, данное поражение стало вторым подряд в Ла Лиге для «Реала» и четвёртым в 12 матчах для нового тренера команды Альваро Арбелоа. После этой игры «Реал» Мадрид с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. Лидирует в чемпионате «Барселона» с 64 очками.

«Реал» дома проиграл «Хетафе» впервые за 18 лет
