Только один игрок «Реала» извинился перед болельщиками после поражения в матче с «Хетафе»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа принёс извинения поклонникам клуба за проигрыш в домашнем матче 26-го тура испанской Ла Лиги с «Хетафе» (0:1). Об этом сообщает Madrid Zone в соцсети X со ссылкой на El Mundo.

По информации источника, именно Куртуа стал единственным игроком «Королевского клуба», подошедшим к фанатской трибуне для выражения благодарности и извинений. Кроме того, отмечается, что остальные игроки «Реала» игнорировали общение с представителями прессы в специальной зоне интервью после игры.

После этой игры «Реал» Мадрид с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. Лидирует в чемпионате «Барселона» с 64 очками. «Хетафе» с 32 очками располагается на 11-й строчке.