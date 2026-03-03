Скидки
Три игрока «Реала» пропустят грядущий матч с «Сельтой» из-за действий в игре с «Хетафе»

Три игрока «Реала» пропустят грядущий матч с «Сельтой» из-за действий в игре с «Хетафе»
Игроки обороны «Реала» Дин Хёйсен и Альваро Каррерас, а также атакующий полузащитник Франко Мастантуоно не примут участия в матче 27-го тура испанского чемпионата с «Сельтой». Игра запланирована на 7 марта.

Испания — Примера . 27-й тур
06 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во встрече с «Хетафе», завершившейся домашним поражением со счётом 0:1, Хёйсен и Каррерас получили по жёлтой карточке, которые стали для них пятыми в сезоне, в связи с чем из-за перебора предупреждений испанцы не сыграют в следующем матче. Что касается Мастантуоно, то он покинул поле досрочно, получив прямую красную карточку.

В текущем сезоне во всех турнирах Хёйсен провёл 33 встречи, отметившись одним забитым мячом и двумя передачами. За плечами Каррераса 34 матча, в ходе которых он отличился дважды и столько же ассистировал партнёрам. А Мастантуоно забил три мяча и сделал один результативный пас в 26 играх.

Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Сатриано – 39'    
Удаления: Мастантуоно – 90+5' / Лисо – 90+7'
