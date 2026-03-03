Скидки
Защитник «Сочи» Солдатенков вплотную приблизился антирекорду по «привозам» пенальти в РПЛ

Защитник «Сочи» Александр Солдатенков «привёз» уже четыре пенальти в свои ворота в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

По информации источника, Солдатенков идёт на антирекорд хорватского защитника «Крыльев Советов» Доминика Ороза, который в прошлом сезоне «привёз» пять 11-метровых ударов.

Всего же «Сочи» получил 11 пенальти в свои ворота в этом сезоне. Это является антирекордом после 19 туров за всё время сбора статистики (с 2009 года).

Напомним, на 21-й минуте матча 19-го тура РПЛ «Сочи» со «Спартаком» (2:3) нападающий красно-белых Пабло Солари прострелил в штрафную, где Солдатенков вёл борьбу с форвардом москвичей Манфредом Угальде и сыграл рукой в своей штрафной. Реализовал удар с точки полузащитник Эсекьель Барко.

Комментарии
