«1% вероятности». Рафинья опубликовал пост о шансах «Барсы» после 0:4 с «Атлетико»

Вингер «Барселоны» Рафинья обратился к болельщикам клуба накануне ответного матча 1/2 финала Кубка Испании с «Атлетико».

«1% вероятности — 99% веры. Мы рассчитываем на вас», — написал бразилец в соцсетях.

Встреча состоится сегодня, 3 марта на стадионе Камп Ноу и начнётся в 22:00. Первый матч между командами прошёл 12 февраля на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В той встрече «Атлетико» одержал победу с разгромным счётом 4:0. Во втором полуфинале встретятся «Атлетик» из Бильбао и «Реал Сосьедад».

Сегодняшнюю игру в составе «Барселоны» пропустил нападающий Роберт Левандовски из-за травмы.

Молодая пара случайно увидела Месси на улице в Барселоне

