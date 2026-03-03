Скидки
Контракт тренера «Арсенала» по стандартам Жовера предусматривает бонусы за голы

Контракт тренера «Арсенала» по стандартам Жовера предусматривает бонусы за голы
Контракт тренера «Арсенала» по стандартным положениям Николя Жовера предусматривает бонусы, сообщает The Athletic.

По информации источника, 44-летний француз получает премию за каждый гол, забитый командой после стандартов. Его соглашение с лондонским клубом рассчитано до 2027 года.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета пригласил Жовера из «Манчестер Сити» в июле 2021 года. В текущем сезоне «канониры» уже 16 раз отличились после угловых — это рекорд клуба за одну кампанию в чемпионате Англии.

Ранее аналогичный показатель демонстрировали «Олдем» (сезон-1992/93), «Вест Бромвич Альбион» (2016/17), а также сам «Арсенал» (2023/24).

До переезда в Лондон Жовер работал в «Брентфорде», был аналитиком в сборной Хорватии и «Монпелье».

Хабиб смотрит матч АПЛ перед боем Умара Нурмагомедова на UFC 324


