Контракт тренера «Арсенала» по стандартам Жовера предусматривает бонусы за голы

Контракт тренера «Арсенала» по стандартным положениям Николя Жовера предусматривает бонусы, сообщает The Athletic.

По информации источника, 44-летний француз получает премию за каждый гол, забитый командой после стандартов. Его соглашение с лондонским клубом рассчитано до 2027 года.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета пригласил Жовера из «Манчестер Сити» в июле 2021 года. В текущем сезоне «канониры» уже 16 раз отличились после угловых — это рекорд клуба за одну кампанию в чемпионате Англии.

Ранее аналогичный показатель демонстрировали «Олдем» (сезон-1992/93), «Вест Бромвич Альбион» (2016/17), а также сам «Арсенал» (2023/24).

До переезда в Лондон Жовер работал в «Брентфорде», был аналитиком в сборной Хорватии и «Монпелье».

