Инсайдер Джейкобс отреагировал на информацию о тренировках Мудрика с клубом 7-го дивизиона

Журналист Бен Джейкобс опроверг информацию о том, что вингер «Челси» Михаил Мудрик тренируется с клубом седьмого дивизиона Англии «Аксбриджем».

«Михаил Мудрик не тренируется с ФК «Аксбридж». Он лишь арендовал их поле с искусственным покрытием (3G) отдельно — как от клуба нон-лиги, так и от «Челси».

Бронирование организовала личная команда Мудрика. «Челси» не имеет к этому никакого отношения и не может участвовать в подобных процессах из-за условий его отстранения», — написал Джейкобс в соцсетях.

Напомним, 2 марта Мудрик опубликовал в Сети сторис, где отрабатывает удары по воротам.

Украинец временно отстранён после положительного допинг-теста. В последний раз он выходил на поле в составе «Челси» в конце ноября 2024 года.

