Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инсайдер Джейкобс отреагировал на информацию о тренировках Мудрика с клубом 7-го дивизиона

Инсайдер Джейкобс отреагировал на информацию о тренировках Мудрика с клубом 7-го дивизиона
Комментарии

Журналист Бен Джейкобс опроверг информацию о том, что вингер «Челси» Михаил Мудрик тренируется с клубом седьмого дивизиона Англии «Аксбриджем».

«Михаил Мудрик не тренируется с ФК «Аксбридж». Он лишь арендовал их поле с искусственным покрытием (3G) отдельно — как от клуба нон-лиги, так и от «Челси».

Бронирование организовала личная команда Мудрика. «Челси» не имеет к этому никакого отношения и не может участвовать в подобных процессах из-за условий его отстранения», — написал Джейкобс в соцсетях.

Напомним, 2 марта Мудрик опубликовал в Сети сторис, где отрабатывает удары по воротам.

Украинец временно отстранён после положительного допинг-теста. В последний раз он выходил на поле в составе «Челси» в конце ноября 2024 года.

Мудрик показал видео боксёрской тренировки

Материалы по теме
Михаил Мудрик признан худшим трансфером в истории АПЛ по версии ESPN
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android