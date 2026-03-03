Скидки
«Настоящий феномен». Зинедин Зидан высказался об экс-партнёре по «Реалу»

Легендарный французский полузащитник и бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился воспоминаниями о совместных выступлениях с бразильцем Роналдо.

«Настоящий Феномен! И это мнение не только моё — он сохраняет этот статус и сегодня. Он был поистине уникален. Мне выпала честь долгое время играть с ним бок о бок в составе «сливочных». Роналдо действительно оправдывал своё прозвище — с большой буквы.

Он обладал всеми необходимыми качествами, оставаясь при этом невероятно светлым и жизнерадостным человеком. Возникало искреннее желание сделать всё возможное, чтобы стать его другом. Однако по-настоящему поражало то, что он творил на тренировках. Это было за гранью воображения. Порой партнёры по команде просто останавливались, чтобы понаблюдать за его действиями.

Его работа с мячом на тренировках была столь же великолепной, как и в официальных матчах», — отметил Зидан в интервью L'Equipe.

Роналдо является обладателем двух «Золотых мячей». Он получал эту престижную награду в 1997 и 2002 годах.

