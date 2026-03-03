Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мудрик может подать иск против руководства Украинской ассоциации футбола из-за допинга

Мудрик может подать иск против руководства Украинской ассоциации футбола из-за допинга
Комментарии

Украинский футболист Михаил Мудрик по-прежнему остаётся вне футбола. В окружении игрока считают, что запрещённые вещества могли попасть в организм во время пребывания в расположении сборной Украины.

Как сообщает журналист Игорь Цыганик в своём подкасте, в случае подтверждения этой версии вингер может подать судебный иск — не против Украинская ассоциация футбола как организации, а непосредственно против её руководителей.

Последний матч за лондонский «Челси» Мудрик провёл 28 ноября 2024 года в рамках Лиги конференций против «Хайденхайма», отметившись забитым мячом. Всего за английский клуб он сыграл 73 матча, забил 10 голов и сделал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2031 года.

Мудрик показал видео боксёрской тренировки

Материалы по теме
Инсайдер Джейкобс отреагировал на информацию о тренировках Мудрика с клубом 7-го дивизиона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android