Украинский футболист Михаил Мудрик по-прежнему остаётся вне футбола. В окружении игрока считают, что запрещённые вещества могли попасть в организм во время пребывания в расположении сборной Украины.

Как сообщает журналист Игорь Цыганик в своём подкасте, в случае подтверждения этой версии вингер может подать судебный иск — не против Украинская ассоциация футбола как организации, а непосредственно против её руководителей.

Последний матч за лондонский «Челси» Мудрик провёл 28 ноября 2024 года в рамках Лиги конференций против «Хайденхайма», отметившись забитым мячом. Всего за английский клуб он сыграл 73 матча, забил 10 голов и сделал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2031 года.

