Арбелоа отказался оправдывать неудачи «Реала» отсутствием Мбаппе и Беллингема
Поделиться
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что неудачи команды не связаны с травмами Джуда Беллингема и Килиана Мбаппе и их отсутствием.
Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Сатриано – 39'
Удаления: Мастантуоно – 90+5' / Лисо – 90+7'
«Мбаппе и Беллингем как оправдание? Нет, это «Реал Мадрид», у нас и без них достаточно игроков, чтобы выигрывать матчи. Я не ищу оправданий», — заявил Арбелоа на пресс-конференции после матча с «Хетафе».
«Королевский клуб» проиграл со счётом 0:1. После этой игры «Реал» Мадрид с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. Лидирует в чемпионате «Барселона» с 64 очками.
Жоан Лапорта прыгал под оскорбительный заряд про «Реал»
Комментарии
- 3 марта 2026
-
09:09
-
08:45
-
08:30
-
07:11
-
06:09
-
05:54
-
05:50
-
05:43
-
04:57
-
04:35
-
04:22
-
04:16
-
03:54
-
03:47
-
03:39
-
03:15
-
03:11
-
03:04
-
02:20
-
02:00
-
01:44
-
01:35
-
01:05
-
01:04
-
00:50
-
00:48
-
00:39
-
00:27
-
00:09
-
00:01
- 2 марта 2026
-
23:57
-
23:53
-
23:41
-
23:38
-
23:23