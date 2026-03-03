Арбелоа отказался оправдывать неудачи «Реала» отсутствием Мбаппе и Беллингема

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что неудачи команды не связаны с травмами Джуда Беллингема и Килиана Мбаппе и их отсутствием.

«Мбаппе и Беллингем как оправдание? Нет, это «Реал Мадрид», у нас и без них достаточно игроков, чтобы выигрывать матчи. Я не ищу оправданий», — заявил Арбелоа на пресс-конференции после матча с «Хетафе».

«Королевский клуб» проиграл со счётом 0:1. После этой игры «Реал» Мадрид с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. Лидирует в чемпионате «Барселона» с 64 очками.

