Арбелоа отказался оправдывать неудачи «Реала» отсутствием Мбаппе и Беллингема

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что неудачи команды не связаны с травмами Джуда Беллингема и Килиана Мбаппе и их отсутствием.

Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Сатриано – 39'    
Удаления: Мастантуоно – 90+5' / Лисо – 90+7'

«Мбаппе и Беллингем как оправдание? Нет, это «Реал Мадрид», у нас и без них достаточно игроков, чтобы выигрывать матчи. Я не ищу оправданий», — заявил Арбелоа на пресс-конференции после матча с «Хетафе».

«Королевский клуб» проиграл со счётом 0:1. После этой игры «Реал» Мадрид с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. Лидирует в чемпионате «Барселона» с 64 очками.

Жоан Лапорта прыгал под оскорбительный заряд про «Реал»

