«Реал» сенсационно проиграл «Хетафе», дубль Марченко в НХЛ. Главное к утру
Мадридский «Реал» на своём поле сенсационно проиграл «Хетафе» в матче Ла Лиги, российский нападающий Кирилл Марченко оформил дубль за «Коламбус Блю Джекетс» в НХЛ, «Автомобилист» обыграл ЦСКА в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Хетафе» обыграл «Реал» в Ла Лиге, «Барселона» опережает «сливочных» на четыре очка.
- Дубль Марченко принёс «Коламбусу» победу над «Рейнджерс» в овертайме, у Гаврикова гол.
- «Автомобилист» обыграл ЦСКА с минимальным счётом и одержал четвёртую победу кряду.
- СКА разгромил «Барыс» со счётом 7:0, Плотников оформил хет-трик.
- Фанаты «Реала» призвали уйти в отставку Флорентино Переса после второго поражения подряд.
- «Филадельфия» одолела «Торонто», Матвей Мичков забил послематчевый буллит.
- Три игрока «Реала» пропустят грядущий матч с «Сельтой» из-за действий в игре с «Хетафе».
- 30 очков Дюранта и дабл-дабл Шенгюна помогли «Хьюстону» переиграть «Вашингтон».
- Арман Царукян раскрыл важные подробности разговора с руководством UFC о бое за титул.
- 45 очков Мюррэя и дабл-дабл Йокича помогли «Денверу» обыграть «Юту» в НБА.
