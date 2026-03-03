Скидки
3 марта главные новости спорта, хоккей, футбол, баскетбол, НБА, НХЛ, КХЛ

«Реал» сенсационно проиграл «Хетафе», дубль Марченко в НХЛ. Главное к утру
Комментарии

Мадридский «Реал» на своём поле сенсационно проиграл «Хетафе» в матче Ла Лиги, российский нападающий Кирилл Марченко оформил дубль за «Коламбус Блю Джекетс» в НХЛ, «Автомобилист» обыграл ЦСКА в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Хетафе» обыграл «Реал» в Ла Лиге, «Барселона» опережает «сливочных» на четыре очка.
  2. Дубль Марченко принёс «Коламбусу» победу над «Рейнджерс» в овертайме, у Гаврикова гол.
  3. «Автомобилист» обыграл ЦСКА с минимальным счётом и одержал четвёртую победу кряду.
  4. СКА разгромил «Барыс» со счётом 7:0, Плотников оформил хет-трик.
  5. Фанаты «Реала» призвали уйти в отставку Флорентино Переса после второго поражения подряд.
  6. «Филадельфия» одолела «Торонто», Матвей Мичков забил послематчевый буллит.
  7. Три игрока «Реала» пропустят грядущий матч с «Сельтой» из-за действий в игре с «Хетафе».
  8. 30 очков Дюранта и дабл-дабл Шенгюна помогли «Хьюстону» переиграть «Вашингтон».
  9. Арман Царукян раскрыл важные подробности разговора с руководством UFC о бое за титул.
  10. 45 очков Мюррэя и дабл-дабл Йокича помогли «Денверу» обыграть «Юту» в НБА.

Главные новости дня

