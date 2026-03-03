Стало известно за какие слова Мастантуоно получил красную карточку в матче с «Хетафе»

Вингер «Реала» Франко Мастантуоно получил прямую красную карточку в конце матча 26-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (0:1) за оскорбительные высказывания в адрес арбитра Алехандро Муньиса. На 5-й добавленной минуте второго тайма 18-летний аргентинец стал выражать недовольство действиями судьи и несколько раз произнёс фразу «какой позор, какой грёбаный позор», что и привело к его удалению с поля. Об этом сообщает AS.

Теперь Мастантуоно может быть дисквалифицирован на два матча. В ближайших играх «Реал» встретится с «Сельтой» и «Эльче». Кроме того, защитники «Реала» Дин Хёйсен и Альваро Каррерас также пропустят матч 27-го тура испанского чемпионата с «Сельтой», который запланирован на 7 марта.

В текущем сезоне во всех турнирах Мастантуоно провёл 26 матчей, в которых забил три мяча и сделал один результативный пас.