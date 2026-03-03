Скидки
Стало известно за какие слова Мастантуоно получил красную карточку в матче с «Хетафе»

Стало известно за какие слова Мастантуоно получил красную карточку в матче с «Хетафе»
Вингер «Реала» Франко Мастантуоно получил прямую красную карточку в конце матча 26-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (0:1) за оскорбительные высказывания в адрес арбитра Алехандро Муньиса. На 5-й добавленной минуте второго тайма 18-летний аргентинец стал выражать недовольство действиями судьи и несколько раз произнёс фразу «какой позор, какой грёбаный позор», что и привело к его удалению с поля. Об этом сообщает AS.

Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Сатриано – 39'    
Удаления: Мастантуоно – 90+5' / Лисо – 90+7'

Теперь Мастантуоно может быть дисквалифицирован на два матча. В ближайших играх «Реал» встретится с «Сельтой» и «Эльче». Кроме того, защитники «Реала» Дин Хёйсен и Альваро Каррерас также пропустят матч 27-го тура испанского чемпионата с «Сельтой», который запланирован на 7 марта.

В текущем сезоне во всех турнирах Мастантуоно провёл 26 матчей, в которых забил три мяча и сделал один результативный пас.

