Расписание матчей 29-го тура чемпионата Англии по футболу — 2025/2026

Сегодня, 3 марта, стартует 29-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игр тура.
Расписание матчей 29-го тура АПЛ
Вторник, 3 марта:
22:30. «Лидс Юнайтед» – «Сандерленд»;
22:30. «Эвертон» – «Бёрнли»;
22:30. «Борнмут» – «Брентфорд»
23:15. «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль».
Среда, 4 марта:
22:30. «Фулхэм» – «Вест Хэм Юнайтед»;
22:30. «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест»;
22:30. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Арсенал»;
22:30. «Астон Вилла» – «Челси»;
23:15. «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед».
Четверг, 5 марта:
23:00. «Тоттенхэм Хотспур» – «Кристал Пэлас».
Первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Арсенал».