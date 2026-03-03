Скидки
Расписание матчей 29-го тура чемпионата Англии по футболу сезона-2025/2026

Расписание матчей 29-го тура чемпионата Англии по футболу — 2025/2026
Комментарии

Сегодня, 3 марта, стартует 29-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игр тура.

Расписание матчей 29-го тура АПЛ

Вторник, 3 марта:

22:30. «Лидс Юнайтед» – «Сандерленд»;
22:30. «Эвертон» – «Бёрнли»;
22:30. «Борнмут» – «Брентфорд»
23:15. «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль».

Среда, 4 марта:

22:30. «Фулхэм» – «Вест Хэм Юнайтед»;
22:30. «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест»;
22:30. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Арсенал»;
22:30. «Астон Вилла» – «Челси»;
23:15. «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед».

Четверг, 5 марта:

23:00. «Тоттенхэм Хотспур» – «Кристал Пэлас».

Первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Арсенал».

Новости. Футбол
