Барселона — Атлетико Мадрид: во сколько начало матча 1/2 финала Кубка Испании 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Барселона» — «Атлетико» М: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 3 марта, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч!». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Первый матч команд состоялся 12 февраля на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде и закончился победой «Атлетико» со счётом 4:0.

«Барселона» — действующий обладатель Кубка Испании по футболу. В финале турнира 26 апреля 2025 года каталонский клуб одолел мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.

Календарь Кубка Испании сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2025/2026
