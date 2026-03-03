Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барселона — Атлетико Мадрид: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Барселона» — «Атлетико» М: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Комментарии

Сегодня, 3 марта, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пять матчей «Барселоны» и «Атлетико» друг с другом:

Кубок Испании, 1/2 финала, первый матч, 12 февраля 2026 года, «Атлетико» — «Барселона» — 4:0;

Ла Лига, 19-й тур, 2 декабря 2025 года, «Барселона» — «Атлетико» — 3:1;

Кубок Испании, 1/2 финала, второй матч, 2 апреля 2025 года, «Атлетико» — «Барселона» — 0:1;

Ла Лига, 28-й тур, 16 марта 2025 года, «Атлетико» — «Барселона» — 2:4;

Кубок Испании, 1/2 финала, первый матч, 25 февраля 2025 года, «Барселона» — «Атлетико» — 4:4.

С подробной историей встреч «Барселоны» с «Атлетико» можно ознакомиться по ссылке.

«Барселона» — действующий обладатель Кубка Испании по футболу. В финале турнира 26 апреля 2025 года каталонский клуб одолел мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.

Календарь Кубка Испании сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2025/2026
Материалы по теме
День кубков: ответка «Барселона» — «Атлетико» и дежавю у «Балтики» и «Зенита»
День кубков: ответка «Барселона» — «Атлетико» и дежавю у «Балтики» и «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android