«Барселона» — «Атлетико» М: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 3 марта, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Пять матчей «Барселоны» и «Атлетико» друг с другом:

Кубок Испании, 1/2 финала, первый матч, 12 февраля 2026 года, «Атлетико» — «Барселона» — 4:0;

Ла Лига, 19-й тур, 2 декабря 2025 года, «Барселона» — «Атлетико» — 3:1;

Кубок Испании, 1/2 финала, второй матч, 2 апреля 2025 года, «Атлетико» — «Барселона» — 0:1;

Ла Лига, 28-й тур, 16 марта 2025 года, «Атлетико» — «Барселона» — 2:4;

Кубок Испании, 1/2 финала, первый матч, 25 февраля 2025 года, «Барселона» — «Атлетико» — 4:4.

С подробной историей встреч «Барселоны» с «Атлетико» можно ознакомиться по ссылке.

«Барселона» — действующий обладатель Кубка Испании по футболу. В финале турнира 26 апреля 2025 года каталонский клуб одолел мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.