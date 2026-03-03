Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 3 марта

Сегодня, 3 марта, стартует программа второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках первого игрового дня состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 3 марта (время московское)

2-й этап 1/4 финала Пути регионов:

20:00. «Балтика» (Калининград) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.