Балтика — Зенит: во сколько начало матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России, где смотреть трансляцию онлайн 3 марта 2026 года

«Балтика» — «Зенит»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию онлайн
Сегодня, 3 марта, состоится матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Балтика» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
