«Непонятна истерия из-за отмены гола». И. Федотов о судействе в матче «Зенит» — «Балтика»

Комментарии

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался об отменённом голе защитника «Балтики» Кевина Андраде в ворота «Зенита» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (1:0). Мяч отменили из-за пассивного офсайда у другого футболиста калининградцев, который мешал голкиперу.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

«Непонятно, почему у всех возникает истерия по поводу отменённого гола «Балтики». Такое ощущение, что весь мир ждал или до сих пор ждёт, когда «Зенит» проиграет. Наверное, хотели испортить Семаку день рождения. На пустом месте называть департамент плохим и жаловаться на китайские линии… Проблема тут одна — не хватает камер. Все валят друг на друга, хотя решать её нужно было ещё тогда, когда не могли понять, забил ЦСКА «Крыльям» или нет.

Что касается отменённого гола, весь вопрос в том, находился ли Хиль за линией офсайда. Всё. Как я раньше говорил, обсуждать линии, кто и как их рисует, — бессмысленно. Потому что департамент выпустил наглядное видео, как это происходит. Судьи и руководители здесь абсолютно ни при чём. Хиль был в офсайде. Если так, то он перекрывал обзор вратарю, который сначала сделал шаг влево и только потом среагировал на мяч. Это «вне игры».

Больше в этой игре эпизодов у Сухого не было. Хорошая работа в сложном матче», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

