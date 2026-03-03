Точилин: если «Динамо» сыграет со «Спартаком» как с «Крыльями», есть шансы взять кубок

Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин прокомментировал победу клуба над самарскими «Крыльями Советов» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Московская команда одержала уверенную победу со счётом 4:0.
«Динамо заслуженно победило, показало хорошую игру, но обидно было за «Крылья», которые произвели не лучшее впечатление. В этой игре футболисты «Динамо» были сильнее, и счёт отражает то преимущество, которое они имели. Если «Динамо» покажут такую же игру и со «Спартаком», то у «Динамо» есть шансы взять кубок», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.
«Динамо» сыграет с «Спартаком» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России в четверг, 5 марта. Ответный матч запланирован на среду, 18 марта.
«Динамо» после 19 туров РПЛ располагается на восьмой строчке турнирной таблицы с 24 очками. «Крылья Советов» занимают 13-ю строчку, у команды 17 очков.
