Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Сперцян: у «Краснодара» противостояние со всеми — после чемпионства на нас другой настрой

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался в преддверии матча Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. Игра пройдёт 4 марта на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
— Ждать ли продолжения накала в кубковых матчах «Краснодара» и ЦСКА?
— В первую очередь, чтобы был красивый футбол — атакующий. Будут очень интересные матчи. Ждём. Главное, чтобы в Москве не было сильно холодно. Не только с московскими командами и «Зенитом» противостояние, а со всеми. Особенно после чемпионства — на «Краснодар» другой настрой, — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

