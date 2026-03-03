«Судья не проявил характера». Арбитр Федотов — о решениях в матче «Локо» с «Пари НН»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил судейство Рафаэля Шафеева в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Пари НН» (2:1).

«Так получилось, что «Зенит» начал, Фролов поддержал, а Шафеев продолжил. 39-я минута — непоказ жёлтой карточки Сарфо. Момент сам по себе пограничный между жёлтой и красной — если бы у игрока «Пари НН» не соскочил носок, у Батракова улетело бы колено и было бы удаление. Но Шафеев не дал ничего. Не может быть такого.

На 44-й минуте Шафеев правильно показал вторую жёлтую Руденко за безрассудные действия. Игрок с мячом уходил от ворот, а футболист «Локомотива» не успел и ударил по ноге.

65-я минута — пенальти в ворота «Локомотива». У Чистякова на VAR были все ракурсы. И для чего он позвал Шафеева к монитору, я не знаю. Шнапцев убирал мяч под себя, Пиняев просто бежал прямо — это не фол. И снова говорим о смелости и характере, которые в другом матче проявил Карасёв. Здесь же в менее сложном эпизоде Шафеев характера не проявил и назначил 11-метровый. Очень повезло судьям: если бы «Локомотив» сыграл вничью или проиграл, был бы скандал. Чистякову и так прилетит хорошо. Думаю, нескоро мы его увидим с таким вызовом к монитору.

И, к слову, о том, что все называют этот тур провальным в плане судейства. Пенальти в ворота «Локомотива» — единственный эпизод, за который можно зацепиться и спросить у департамента, что это такое было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.